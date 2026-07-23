В мэрии Краснодара предупредили о запрете на хранение бензина в гаражах

В Краснодаре запретили хранить бензин в канистрах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление муниципального контроля администрации Краснодара напомнило о действии особого противопожарного режима, введенного с 7 июля 2026 года. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и использовать открытый огонь. Особое внимание власти уделяют правилам обращения с горюче-смазочными материалами.

По данным мэрии, хранить бензин, дизельное топливо и масла в гаражах, на стоянках или под навесами категорически запрещено. Исключение сделано только для гаражей на садовых участках, при условии строгого соблюдения мер безопасности и наличия надлежащей вентиляции.

Специалисты поясняют: при плохом проветривании пары топлива скапливаются в нижней части помещений. Это создает риск взрыва или мгновенного возгорания даже от незначительной искры, исходящей от электроприборов или инструментов.

Напомним, что в период особого противопожарного режима размеры штрафов за нарушение правил безопасности увеличиваются. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, для граждан сумма взыскания может достигать 20 тыс. рублей, для должностных лиц — 60 тыс. рублей, а для юридических лиц — 800 тыс. рублей.

Власти призывают жителей Краснодара строго соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать о выявленных нарушениях в МЧС или администрацию города.