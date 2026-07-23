На Кубани разработали программу подготовки кадрового резерва для больниц

Десятиклассники получили свидетельства медсестёр Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В медицинском классе школы №45 станицы Северской в прошлом учебном году обучалось 22 человека. Министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий рассказал об уникальном партнерстве Северской центральной районной больницы и Института повышения квалификации, в рамках которого десятиклассники смогли освоить основы медицинского дела.

«В течение года врач-методист Северской ЦРБ проводила для ребят практические занятия и организовывала экскурсии по отделениям. Однако стандартной программы школьникам оказалось недостаточно. Стремясь как можно скорее погрузиться в реальную практику, девять десятиклассников параллельно с основной учебой прошли курсы «Младших медицинских сестер» и получили соответствующие свидетельства. Такой подход решает сразу две задачи: помогает молодежи сделать осознанный выбор пути и формирует кадровый резерв для самой больницы», – отметил Владимир Крушельницкий.

Обучение проходило в кабинете профориентации при больнице, что позволило создать условия, максимально приближенные к рабочим. Программу и учебные материалы подготовил Институт повышения квалификации.

Медицинские профили традиционно формируются в десятых классах. В завершившемся учебном году на Кубани работал 71 такой класс в 69 школах 35 муниципалитетов. По данным пресс-службы администрации края, с 1 сентября сеть расширится: появится еще 117 профильных классов в 114 школах 39 муниципальных образований.