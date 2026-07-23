В Краснодарском крае завершена расчистка 85 км рек

Более 85 км рек приведены в порядок в Краснодарском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае расчистили более 85 км речных русел от поваленных деревьев и древесных завалов. В Крымском, Апшеронском районах и Горячем Ключе завершены работы на 15 участках рек. Суммарная протяженность расчищенных зон составила 85,3 км.

В настоящее время специалисты продолжают работы еще на десяти участках в Абинском, Апшеронском, Крымском районах и Горячем Ключе. Всего в текущем году планируется привести в порядок 25 участков общей протяженностью 222,3 км.

По данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края, эти меры позволят обеспечить беспрепятственный сток воды и предотвратить подтопления во время весеннего половодья или интенсивных ливней.