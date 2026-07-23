В Кавказском районе модернизировали объекты водоотведения

Модернизация насосной станции в Темижбекской завершена Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В станице Темижбекской Кавказского района завершена модернизация насосной станции и канализационных очистных сооружений. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением федерального финансирования.

«Мощность обновленного комплекса составляет 250 кубометров в сутки. Это не только покрывает текущие потребности населения, но и создает необходимый резерв на перспективу», — отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

В ходе реконструкции специалисты заменили 1,2 км коллектора и установили современное автоматизированное насосное оборудование, что значительно снизит риск возникновения аварийных ситуаций.

Всего в 2026 году в Краснодарском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется капитально отремонтировать 40 объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения охватит 34 муниципалитета. Общая протяженность обновляемых сетей составит 165 км, сообщает пресс-служба администрации края.