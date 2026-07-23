В Краснодарском крае аттестовали более 600 экскурсоводов

В Краснодарском крае аттестовали 628 экскурсоводов и гидов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае аттестовали 628 экскурсоводов и гидов-переводчиков. Профессиональная аттестация призвана повысить качество услуг и внедрить единые стандарты работы в индустрии.

Развитие туристической отрасли в регионе проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«В практической части кандидаты проводят фрагмент экскурсии по одному из самых популярных маршрутов края, используя фотопрезентацию конкретного объекта», — пояснила начальник управления развития внутреннего туризма министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Александра Ступко.

Квалификационный экзамен включал два этапа: теоретическое тестирование и практическое задание. Комиссия оценивает глубину знаний специалистов, точность исторических фактов и умение выстраивать логичное, увлекательное повествование.

С 2022 года подтвердить квалификацию удалось уже 628 специалистам. Согласно данным пресс-службы профильного министерства, все аттестованные гиды вносятся в федеральный реестр Минэкономразвития России.