На федеральных трассах Кубани число ДТП сократилось на 8%

Компенсации за повреждения дорог превысили 10 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия 2026 года на федеральных автодорогах, находящихся в ведении ФКУ Упрдор «Черноморье», зафиксировано снижение аварийности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось на 8%, а число погибших и пострадавших — на 2%.

Наиболее значительный прогресс отмечен на ключевых направлениях: на трассе А-147 Джубга — Сочи аварийность упала на 24%, на А-290 Новороссийск — Керчь — на 26%, а на скоростном участке А-149 Адлер — Красная Поляна показатель снизился сразу на 50%. В границах федеральной территории «Сириус» количество происшествий сократилось на 44%. Единственным исключением стала Республика Адыгея, где на федеральных дорогах число ДТП выросло на 39%.

В ФКУ «Черноморье» отметили, что положительная динамика сохраняется еще с 2025 года. Это стало возможным благодаря совместной работе с Госавтоинспекцией, проведению просветительских акций и активному взысканию ущерба с виновников повреждений дорожной инфраструктуры. Ежегодно сумма таких компенсаций превышает 10 млн рублей.

Одним из ключевых факторов безопасности остается развитие наружного освещения. Так, на трассе А-147 работы ведутся уже четвертый год: в 2024 году здесь установили 472 светильника, в 2025-м — еще 123, а до конца 2028 года планируется смонтировать еще около 1100 единиц. В ближайшей перспективе сплошное освещение появится также на трассах А-146 Краснодар — Верхнебаканский и Р-217 «Кавказ».