35 автомобилей в центре Сочи эвакуировали из-за неправильной парковки

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Центральном районе Сочи прошел межведомственный рейд по борьбе с нарушителями правил парковки. Совместные экипажи сотрудников городской администрации и полка ДПС Госавтоинспекции очистили улицы от автомобилей, оставленных в неположенных местах. По итогам проверки на специализированную стоянку эвакуировали 35 транспортных средств, рассказали в мэрии Сочи.

Основными точками контроля стали улицы Горького, Гагарина, Войкова и Советская. Инспекторы выявляли машины, припаркованные под запрещающими знаками, а также на остановках общественного транспорта.

Как отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, оставленные в неположенных местах автомобили серьезно усложняют дорожную обстановку на курорте.

«В городе на постоянной основе проводятся совместные рейдовые мероприятия для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного проезда автобусов. Хаотично припаркованные машины создают помехи для работы маршрутной сети, затрудняют посадку и высадку пассажиров, а также снижают пропускную способность дорог. Наша главная задача — обеспечить комфорт всех участников движения», – сказал он.

В мэрии курорта добавили, что подобные рейды проводятся регулярно во всех районах Сочи. Их цель — улучшение пропускной способности дорог, профилактика нарушений ПДД и обеспечение бесперебойной работы городского транспорта в пик туристического сезона.