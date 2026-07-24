Количество ДТП на федеральных трассах Кубани сократилось на 8%

Аварий стало меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На федеральных трассах Кубани отмечается снижение аварийности: по данным ФКУ Упрдор «Черноморье», за первое полугодие 2026 года число ДТП на подведомственных дорогах сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно уменьшилось количество жертв и пострадавших — этот показатель снизился на 2%.

Наиболее существенные улучшения зафиксированы на отдельных направлениях. Так, на трассе А-147 Джубга — Сочи число аварий уменьшилось на 24%, на автодороге А-290 Новороссийск — Керчь — на 26%. Особенно заметный результат достигнут на скоростном участке трассы А-149 Адлер — Красная Поляна, где аварийность упала на 50%. В границах федеральной территории «Сириус» показатель сократился на 44%.

При этом в Республике Адыгея ситуация сложилась иначе: на федеральных дорогах региона количество ДТП выросло на 39%.

В ФКУ «Черноморье» отмечают, что позитивная динамика наблюдается с 2025 года. Среди главных факторов — совместная работа с Госавтоинспекцией, просветительские акции, а также система взысканий с виновников аварий, повредивших дорожную инфраструктуру: ежегодно сумма таких выплат превышает 10 млн рублей.

Важным направлением повышения безопасности остается развитие наружного освещения. На трассе А-147 работы ведутся уже четвертый год. В 2024 году там установили 472 светильника, в 2025-м — еще 123. До конца 2028 года планируется добавить около 1100 светильников. В ближайшие годы сплошное освещение также появится на трассах А-146 Краснодар — Верхнебаканский и Р-217 «Кавказ».

«В разгар курортного сезона водителям в условиях высокой интенсивности движения транспортных средств необходимо принимать меры собственной безопасности и осторожности, строго следовать правилам дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии утомленности», — прокомментировал заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Матвеев.