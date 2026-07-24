В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА утром 24 июля

В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 24 июля в Анапе объявили беспилотную угрозу. Об этом жителей и гостей курорта предупредили в мэрии в 07:38.

«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», – говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Анапы напомнили о правилах безопасности:

- не следует выходить из дома, нужно укрыться в помещениях без окон (например, в ванной, коридоре или кладовой);

- при нахождении на улице стоит укрыться в заглубленном помещении (цоколе ближайшего здания, подвалах, на подземных парковках);

- нельзя использовать автомобиль в качестве укрытия.

В мэрии также напомнили, что выкладывать в сеть фото или видео беспилотников, работы ПВО или специальных служб запрещено.

«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках», – призвали в администрации курорта.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо набрать номер оперативных служб - 112.

Сирену в Анапе также включали ночью.