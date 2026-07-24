В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА утром 24 июля

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Утром 24 июля в Анапе объявили беспилотную угрозу. Об этом жителей и гостей курорта предупредили в мэрии в 07:38.
«Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», – говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации Анапы напомнили о правилах безопасности:
- не следует выходить из дома, нужно укрыться в помещениях без окон (например, в ванной, коридоре или кладовой);
- при нахождении на улице стоит укрыться в заглубленном помещении (цоколе ближайшего здания, подвалах, на подземных парковках);
- нельзя использовать автомобиль в качестве укрытия.
В мэрии также напомнили, что выкладывать в сеть фото или видео беспилотников, работы ПВО или специальных служб запрещено.
«Сохраняйте спокойствие. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями только в официальных источниках», – призвали в администрации курорта.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо набрать номер оперативных служб - 112.
Сирену в Анапе также включали ночью.