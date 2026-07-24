Аграрии Кубани собрали уже больше 4 тысяч тонн яблок

В Краснодарском крае собрали уже больше четырех тысяч тонн яблок Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии Краснодарского края собрали уже более 4 тысяч тонн яблок нового урожая. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Сейчас в самом разгаре уборочная кампания, и, кроме зерновых, аграрии собирают фрукты и ягоды. Рассчитываем на достойный урожай», – написал глава Кубани.

На сегодняшний день общая площадь плодовых садов и ягодных плантаций в Краснодарском крае превышает 29 тысяч гектаров. Отрасль продолжает динамично расширяться: до конца текущего года планируется заложить еще около одной тысячи гектаров новых насаждений. Для стимулирования этого сектора в регионе действует комплекс мер государственной поддержки, включая налоговые преференции, субсидии и краевую программу «Малый сад».

Большое внимание на Кубани уделяется импортозамещению в сфере посадочного материала и развитию собственной селекции. В крае успешно функционируют 30 специализированных плодовых питомников. По итогам прошлого года они вырастили порядка 6,5 миллиона отечественных саженцев.