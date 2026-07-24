Жителей и гостей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб 24 июля

Морпорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей и гостей Сочи предупредили о проведении плановых учебных стрельб 24 июля. О тренировках военных рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

Как отметили в администрации Сочи, мероприятия необходимы для совершенствования навыков военнослужащих и обеспечения безопасности в регионе.

График проведения учений 24 июля

В акватории морского порта стрельбы запланированы на периоды с 09:00 до 13:00, в 17:25, а также вечером с 20:00 до 23:00.

В районе села Пластунка военные будут тренироваться с 17:00 до 20:30.

Для информирования населения в 08:50 и 16:50 запустят речевое оповещение. Власти курорта призывают горожан сохранять спокойствие, так как отработка действий военными является плановой мерой и служит залогом общей безопасности.