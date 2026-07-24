Где в Крымском районе есть бензин 24 июля 2026

На ряде АЗС введены ограничения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крымском районе Краснодарского края сохраняется особый режим работы автозаправочных станций. По данным МЦУ на 9:00 24 июля, в районе функционируют 25 АЗС, еще три заправки временно не осуществляют отпуск топлива.

На части заправок действуют ограничения, установленные собственниками: горючее отпускают только по топливным картам либо по договорам, либо исключительно для спецтранспорта. В ряде случаев действуют лимиты.

Ситуация по отдельным точкам в Крымске и окрестностях:

На нескольких АЗС сети «Роснефть» (в том числе на ул. Синева, ул. Привокзальной и ФАД 146) отдельные марки топлива доступны лишь по картам либо предназначены только для спецтехники — например, на ул. Синева дизельное топливо отпускают только для спецтранспорта, а АИ 95 и АИ 92 — по топливным картам.

Ряд станций сетей «Лукойл», «Панда», «RUSOIL», «Татнефть», «Уфимнефть» и других предлагают отдельные марки горючего в свободном доступе. Например, на АЗС на ул. Кирова, а также на некоторых станциях «Панда» и «Рассвет» АИ 95, АИ 92 и ДТ есть в наличии.

В сельской местности условия тоже различаются: так, на АЗС «Малютка» в с. Киевское АИ 92 отпускают только по договорам.

Власти и операторы рынка просят жителей не закупать топливо впрок: это позволяет избежать искусственного ажиотажа, сократить очереди и сохранить доступность горючего для всех автомобилистов.

Важно: покупка топлива с рук — незаконна. Если вы стали свидетелем такой торговли, незамедлительно сообщите координаты в полицию по телефону 102.

Оперативные данные о работе АЗС публикуются ежедневно в 9:00, 13:00 и 18:00. Поскольку ситуация остается динамичной, доступность топлива и условия отпуска могут меняться в течение дня.