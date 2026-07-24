Где в Анапе есть бензин 24 июля 2026

На всех заправочных станциях ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Анапе по данным на утро 24 июля функционируют 28 АЗС. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

На части станций действуют ограничения, введенные собственниками. Так, на семи АЗС топливо отпускают исключительно по топливным картам либо только для спецтранспорта. Еще на 14 станциях установлены лимиты на объём топлива, заливаемого в бак:

- на восьми АЗС — по 30 литров АИ 92 и АИ 95;

- на пяти АЗС — по 40 литров АИ 92, АИ 95 и ДТ;

- на семи АЗС — до 50 литров ДТ;

- на трех АЗС — до 60 литров ДТ.

Кроме того, на всех заправках города запрещен отпуск горючего в канистры и иные емкости.

Доступность отдельных марок топлива следующая:

- АИ 92 — есть на 25 АЗС;

- АИ 95 — представлен на 25 станциях;

- ДТ — доступен на 25 АЗС;

- АИ 100 — имеется лишь на одной заправке.

Власти города обращают внимание, что приведенная информация актуальна на 9:30 и может меняться в течение дня. Жителей и гостей Анапы просят не закупать топливо впрок, чтобы избежать ажиотажа, сократить очереди и сохранить доступность горючего для всех автомобилистов.