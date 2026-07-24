В Краснодаре возбуждено уголовное дело после нападения курьера на консьержку

Следователь устанавливает все обстоятельства случившегося Фото: Архив "КП".

В Краснодаре возбуждено уголовное дело из-за нападения курьера на пожилую женщину, которая работала консьержем в одном из жилых комплексов. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, сообщения о происшествии появились в медиапространстве.

В соцсетях утверждается, что курьер применил физическую силу к женщине, когда она пыталась выяснить номер квартиры, куда он должен был доставить заказ. Сообщается, что потерпевшая получила телесные повреждения и ей потребовалась медицинская помощь.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СКР по Краснодарскому краю оперативно возбудил уголовное дело по признакам преступления по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства случившегося, в том числе личность и местонахождение нападавшего.

«Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления СК России А. К. Масловым поставлен на контроль в аппарате следственного управления», – сообщили в ведомстве.