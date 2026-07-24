На Кубани нашли карантинных вредителей в семи партиях импортных фруктов

Зараженную продукцию обеззаразили Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

За неделю в Краснодарский край ввезли 16,4 тысячи тонн подкарантинной продукции, из которых 10,2 тысячи тонн — фрукты. Больше всего поставок поступило из Турции – 7,3 тысячи тонн. Крупные поставки также были из Азербайджана (871,2 т), Узбекистана (814,9 т) и Египта (749,5 т).

При фитосанитарном контроле специалисты Россельхознадзора обнаружили карантинные объекты в семи партиях продукции общим весом 138,1 тонны. В персиках, нектаринах и арбузах нашли восточную плодожорку, средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку.

Фитосанитарное состояние подтвердили заключения Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» и Краснодарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вся зараженная продукция была обеззаражена, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.