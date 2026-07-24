Юрий Бурлачко оценил работу по привлечению частных инвестиций в ЖКХ Кубани

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края

Говоря о модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в своих соцсетях подчеркнул, что основу поддержки водопроводно-канализационного хозяйства на Кубани составляют региональные программы. Однако, по его словам, текущая экономическая ситуация требует снижения нагрузки на региональный бюджет, что как никогда раньше делает актуальным вопрос привлечения в отрасль частных инвестиций.

- Существенный импульс этой работе придал принятый депутатами ЗСК в 2024 году региональный закон, дополнивший права и обязанности Краснодарского края, участвующего в реализации концессионных соглашений. В результате на сегодняшний день в регионе заключено 7 таких соглашений по обновлению объектов водоснабжения и водоотведения на сумму более 75,5 млрд рублей. Инвесторы модернизируют почти 5 тысяч км сетей. Крупные объекты сегодня обновляются в Динском, Ейском, Белореченском и Успенском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе, - написал Юрий Бурлачко на своих страницах в соцсетях.

В заключение руководитель краевого парламента отметил, что при поддержке бизнеса перед Кубанью открываются широкие возможности для эффективной реализации ее богатейшего потенциала. По мнению председателя ЗСК, дальнейшее укрепление партнерских связей между регионом и частными инвесторами является залогом будущих успехов региона.