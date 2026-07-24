Миша Константинов

В Сочи после тяжелой болезни скончался журналист, бывший корреспондент «Комсомольской правды», ОРТ (ныне Первый канал) и ВГТРК Михаил Константинов. Ему было 58 лет.

Михаил пришел в профессию в 1990-е годы. Свою карьеру на телевидении он начинал в ГТРК Сочи, создавая легендарную информационную программу «Вечерний Сочи». Коллеги тех лет вспоминают его как удивительно красивого, обаятельного, глубокого человека с тонким скепсисом. Он никогда не суетился, а его материалы всегда были безупречны.

Вскоре талантливого журналиста пригласили на федеральный уровень — Михаил стал собственным корреспондентом ОРТ (Первого канала) в Сочи. На его глазах вершилась современная история страны. В вечной журналистской гонке он выдавал материалы без лишних слов и самолюбования — только точность, факты и уважение к зрителю. Вместе с коллегами после тяжелейших съемок он пил чай с Александром Лукашенко, беседовал с Евгением Примаковым, часами ждал исхода ключевых государственных переговоров, чтобы первым рассказать о них миллионам людей.

В последние годы Михаил работал корреспондентом «Комсомольской правды» в Сочи. Соболезнования в связи со смертью Миши выразили власти Сочи. Его заслуги и высокий авторитет ценили также далеко за пределами Краснодарского края — соболезнования в связи с безвременной кончиной журналиста выразило руководство Республики Абхазия.

Дома Михаила всегда ждала любящая семья, а где-то далеко — его обожаемая мама Лена. Им сегодня тяжелее всего. Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Миши.

Прощание с Михаилом Константиновым состоится в субботу, 25 июля, в 12:00 по адресу: г. Сочи, ул. Дагомысская, 60 (ритуальный зал «Мавзолей», нижний зал).