Море штормит: В Анапе ввели запрет на купание на всех пляжах

В Анапе предупредили о шторме

Черное море у берегов Анапы преподнесло опасный сюрприз для туристов. На всех без исключения пляжах курорта введен категорический запрет на вход в воду. Причиной стали разыгравшийся шторм и сильнейшее донное течение, которое в народе называют коварным словом «тягун».

Городские власти Анапы призывают отдыхающих проявить благоразумие и не устраивать экстремальные заплывы, которые могут закончиться трагедией. Ситуация на контроле у экстренных служб:

«Уважаемые жители и гости, обращаем внимание: в Анапе введен запрет на купание. В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено», — официально предупреждает МЦУ Анапы.

Специалисты по безопасности призывают туристов не испытывать судьбу ради красивых кадров на фоне бушующих волн и беречь своих близких.

«Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску», — обращается к гостям и жителям курорта Управление гражданской обороны и защиты населения.

Родителей просят особенно внимательно следить за детьми и не подпускать их близко к урезу воды. Ограничения на купание будут действовать до тех пор, пока шторм не утихнет, а донные течения не ослабнут до безопасных значений.

Ранее сообщалось, что двоих братьев-школьников тягун унес в Черное море на глазах отца.