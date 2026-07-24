97 пляжей Анапы получили разрешение на открытие после ЧП с мазутом

Фото: Варсегова Наталья

В Анапе 97 пляжей полностью очистили от мазута, засыпали новым чистейшим песком и официально признали безопасными для туристов.

«Работа находится на строжайшем контроле Роспотребнадзора. На данный момент все разрешительные документы на открытие пляжного сезона уже получили 97 пляжей Анапы. Еще 7 пляжных территорий сейчас проходят финальную экспертизу», — сообщили в Правительстве РФ.

Чтобы вернуть знаменитые золотые пески после попадания нефтепродуктов, спасателям и коммунальщикам пришлось провернуть титаническую операцию. Пострадавший берег буквально одели в «новые одежды».

На береговой линии общей протяженностью около 12 километров провели полную отсыпку дополнительного слоя песка. Толщина этого нового защитного слоя составляет не менее 50 сантиметров — по сути, по колено взрослому человеку. Всего на анапские пляжи завезли и разровняли колоссальный объем — более 446 тысяч кубометров чистейшего песка.

Контроль за экологической обстановкой подняли на космическую высоту: за чистотой волн следят не только патрульные катера, но и спутники:

«За прошедшее время новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов также не выявлено», — констатируют в правительственной комиссии.

Сейчас в зоне ликвидации последствий ЧС продолжает дежурить мощная группировка сил. В работах задействованы 767 человек и 189 единиц специальной техники. Именно благодаря их круглосуточному труду Анапа смогла в кратчайшие сроки справиться с последствиями разлива и во всеоружии встретить миллионы отдыхающих.