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НовостиОбщество24 июля 2026 10:27

Число бездомных животных в России достигло 3,6 миллиона

Волонтеры назвали главные причины роста числа бродячих собак и кошек в РФ
Ева МУР

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

На улицах российских городов находится около 3,6 млн бездомных кошек и собак, при этом большинство из них — это выброшенные хозяевами домашние питомцы. Основную нагрузку по их спасению и социализации наряду с государственными программами несут частные волонтеры.

Зоозащитники отмечают, что главным препятствием для решения проблемы остается безответственность владельцев. Животных регулярно бросают после окончания дачного сезона или при смене съемного жилья. Из-за этого волонтеры вынуждены ужесточать правила передачи питомцев и отдавать их только в собственное жилье.

Все спасаемые животные проходят обязательную стерилизацию и вакцинацию. Финансирование процедур активисты ведут через краудфандинг в соцсетях при поддержке ветеринарных клиник, предоставляющих льготы. По мнению представителей зоозащитного сообщества, переломить ситуацию позволит только формирование общенациональной культуры ответственного обращения с животными, пишет Южный Федеральный.