Вторичное жилье в Геленджике подорожало до 319,9 тыс. рублей за "квадрат"

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Максимальный рост цен на вторичном рынке недвижимости среди городов Краснодарского края по итогам первого полугодия 2026 года зафиксирован в Геленджике — стоимость квадратного метра выросла на 13,7%, достигнув 319,9 тыс. рублей. Об этом радиостанции «Бизнес ФМ Краснодар» сообщил главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

По его словам, в Краснодаре цена квадратного метра на «вторичке» увеличилась на 5,4% (до 147,2 тыс. рублей), в Анапе — на 3,2% (до 188,1 тыс. рублей), в Новороссийске — на 0,8% (до 170,5 тыс. рублей). Единственным городом, где зафиксировано снижение стоимости готового жилья, стал Сочи — спад составил 3,2%, до 367,5 тыс. рублей.

На рынке новостроек рост цен отмечен во всех городах региона. Квадратный метр в Сочи подорожал до 464 тыс. рублей (+4%), в Краснодаре — до 169 тыс. рублей (+3,6%), в Анапе — до 340,7 тыс. рублей (+3%), в Новороссийске — до 217 тыс. рублей (+2,8%). В Геленджике первичные объекты в продаже отсутствуют. Лидером по числу сделок остался Краснодар, где в мае было оформлено 2 015 договоров на вторичном рынке, а в июне — 1 450 на первичном.