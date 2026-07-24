В Сочи торжественно встретили первую «Таврию» из Москвы

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На железнодорожном вокзале Адлера торжественно встретили поезд «Таврия», который прибыл по обновленному маршруту из Москвы. Это один из трех дополнительных составов, запущенных на Кубань, чтобы разгрузить пиковый летний сезон.

В июле 2026 года в связи с ограничением движения в Крым железнодорожники перенаправили силы на Краснодарский край. На юг запустили три новых поезда:

№ 197/198 Москва – Адлер (ежедневный);

№ 433/434 Москва – Новороссийск (ежедневный);

№ 177/178 Санкт-Петербург – Москва – Анапа (через день).

Всего до конца сезона эти составы совершат более 200 рейсов.

«В пик сезона крайне важно предоставить путешественникам больше свободы при планировании поездок. За прошлый год Сочи принял порядка 14 миллионов пассажиров поездов дальнего следования. Дополнительные составы позволят туристам с удобством добираться до мест отдыха», — отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Для перевозок задействовали 174 современных вагона (114 купейных, 54 плацкартных и 6 вагонов-ресторанов). Один рейс «Таврии» вмещает 650 пассажиров.