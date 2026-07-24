Смертоносный «сюрприз» на грядке: На Кубани обезвредили крупнокалиберный снаряд времен войны

Фото: Росгвардия региона

Обычные земляные работы во дворе частного дома в Апшеронском районе едва не закончились трагедией. Местный житель откопал на своем участке гигантский боеприпас, который пролежал в кубанской земле более 80 лет, сохранив свою разрушительную силу.

Опасную находку обнаружили в хуторе Красная Горка. Владелец частного домовладения занимался хозяйственными работами в огороде, когда лопата наткнулась на массивный и ржавый металлический предмет. Мужчина проявил благоразумие: не стал самостоятельно раскапывать и перемещать находку, а сразу набрал номер экстренных служб.

На место ЧП незамедлительно выехала дежурная группа разминирования.

«На место оперативно прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН "Шторм-Юг" Росгвардии. В ходе осмотра взрывотехники установили, что подозрительным предметом является 152-миллиметровый артиллерийский снаряд периода Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии», — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Росгвардейцы аккуратно вывезли опасное «эхо войны» в безопасное место — на заброшенный карьер вдали от населенных пунктов. Там артиллерийский снаряд был уничтожен накладным зарядом с соблюдением всех мер предосторожности.