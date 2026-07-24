На маршрутках Краснодара ставят бесконтактные валидаторы

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В коммерческом транспорте Краснодара наводят порядок: водители стали гораздо реже просить пассажиров перевести деньги за проезд на личную карту. Победить серые схемы помогли жесткие проверки и штрафы от налоговой службы.

Как рассказал президент «Союза транспортников Кубани» Иван Петров, за нарушения теперь рублем отвечают и водители, и сами предприятия-перевозчики.

«Терминалы в автобусах появились давно. Но некоторые водители могли спрятать аппарат и сказать: "Батарейка села, форс-мажор". Сейчас работа контролирующих органов навела больше порядка», — пояснил Петров "КИ".

Кроме терминалов у водителей, в краснодарских автобусах начали устанавливать бесконтактные валидаторы на поручнях у входа. Устройствами уже оборудовали 17 городских маршрутов (включая № 1 и № 66).

«Реакция пассажиров очень позитивная — не надо тянуться к водителю через весь салон. Подошёл, приложил карту, прошёл дальше. Водитель видит, что оплата прошла, и не отвлекается от дороги», — подчеркнул руководитель Союза транспортников Кубани.