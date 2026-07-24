На ледоколе к мечте: Российский школьник готовится покорить Северный полюс

Фото предоставлено родителями героя публикации

Новосибирский школьник Дмитрий Кольтюгин готовится к необычному приключению. Уже в августе он отправится к Северному полюсу в рамках арктической экспедиции «Ледокол знаний». Путь атомного ледокола «50 лет Победы» пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца Иосифа — Мурманск.

Чтобы попасть в число участников, Дмитрий прошел многоступенчатый отбор: решал кейсы, участвовал в онлайн-викторинах, вел соцсети на тему атомной отрасли, записывал видео на английском и защищал проект. Важнейшим этапом стала презентация о ядерной медицине — за нее школьник получил максимальные баллы. В финале его команда представила концепцию образовательной платформы для атомной энергетики.

Дмитрий не только отличник, но и начинающий журналист. Уже три года он берет интервью, общается с людьми и собирает интересные факты. В планах у Кольтюгина поступление на журфак МГУ.

Он основательно подготовился к экспедиции: приобрел профессиональное оборудование — микрофон, петлички, стабилизатор. Школьник намерен снять репортаж об Арктике, чтобы позже показать его на телевидении. В числе задач — взять интервью у капитана ледокола и запечатлеть уникальную природу региона.

Больше всего Дима хочет увидеть Землю Франца Иосифа

«Это уникальное место без постоянного населения, но с завораживающими видами. Летом там живут сотни тысяч морских птиц. Фотография этого архипелага стоит у меня на рабочем столе, я вдохновляюсь ею и представляю Северный полюс как белый мир спокойствия, окруженный водой и льдом», — цитирует его слова Горсайт.

Также он мечтает увидеть в дикой природе белых медведей и моржей.

Во время путешествия связь будет недоступна около 10 дней, но это не пугает школьника.

Сейчас подросток завершает подготовку: оформляет документы, собирает вещи (в том числе брендированную экипировку, которая занимает половину чемодана). Дима надеется, что экспедиция станет трамплином для новых научных путешествий. Его следующая мечта – сафари в Африке.