Минэнерго заявило о стабилизации ситуации с топливом на Кубани и в регионах

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Министерство энергетики РФ фиксирует стабилизацию ситуации с обеспечением моторным топливом в Краснодарском крае, Татарстане, Забайкалье, Калининградской и Иркутской областях. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

«В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом — увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях», — отметил Цивилев.

По его словам, нормализации ситуации способствовали меры правительства РФ, включая действующий до конца июля запрет на экспорт бензина и дизельного топлива (введен с 8 июля), а также эмбарго на вывоз авиакеросина, которое продлится до 30 ноября 2026 года. Кроме того, была обеспечена максимальная загрузка нефтеперерабатывающих мощностей и сокращены сроки их планового ремонта.

Для стабилизации рынка также были приняты меры на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже: снижены нормативы обязательных продаж бензина и дизтоплива до 10% и ограничен шаг роста цен, чтобы исключить спекулятивные сделки перекупщиков.

Цивилев добавил, что ведомство продолжает мониторинг потребностей каждого региона, уделяя приоритетное внимание бесперебойному снабжению аграриев в период уборочной кампании и экстренных служб. Локальные ограничения на АЗС ранее возникли из-за совпадения сезонного пика отпускного спроса с внеплановыми ремонтами на НПЗ.