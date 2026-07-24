Доходы бюджета Геленджика на 2026 год достигли 13,2 млрд рублей

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Доходную часть бюджета Геленджика на 2026 год увеличили почти на 319 млн рублей. Теперь ее объем составляет около 13,2 млрд рублей, сообщил глава города Алексей Богодистов.

По словам мэра, дополнительные средства направят на выполнение муниципальных программ, развитие территории и содержание городского хозяйства.

В первом квартале в консолидированный бюджет Геленджика поступило свыше 4,1 млрд рублей — на 45% больше, чем за тот же период 2025 года. Доходы местного бюджета выросли на 83,9% и приблизились к 2,6 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые поступления увеличились на 27,5%, почти до 1,2 млрд рублей. По темпам их роста Геленджик занял первое место среди муниципалитетов Краснодарского края.