На Кубани снизился уровень преступности

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае зафиксировано снижение уровня преступности. По данным ГУ МВД по региону, на Кубани совершается 42 правонарушения на 10 тысяч населения. Это ниже, чем в среднем по стране.

"Уменьшилось число убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, мошенничеств, краж, в том числе из квартир и с банковского счета", - сообщает пресс-служба ведомства по итогам деятельности органов внутренних дел региона за первое полугодие 2026 года.

Полицейским на Кубани удалось добиться 100-процентной раскрываемости убийств, изнасилований и разбоев.

Также за этот период снизилось количество киберпреступлений (в 2025 году более 14 тыс., в 2026 году - более 9 тыс.).