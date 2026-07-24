Суд на Кубани признал незаконным отказ властей выдать землю многодетному отцу

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Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным решение администрации Белоглинского района Краснодарского края, которая отказала многодетному отцу в постановке на учет для бесплатного получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее местный житель, воспитывающий пятерых детей, трое из которых являются несовершеннолетними, обратился к муниципальным властям с заявлением о выделении земли. Администрация ответила отказом, сославшись на то, что в 2018 году мужчина бесплатно приватизировал земельный участок под своей квартирой, купленной еще в 2003 году. Чиновники расценили это как уже реализованное право на бесплатное получение земли от государства. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию муниципалитета.

Однако кассационный суд признал выводы нижестоящих инстанций ошибочными. Судебная коллегия указала, что право собственности на участок под квартирой возникло у мужчины в результате обычной гражданско-правовой сделки купли-продажи жилья, а не в рамках государственной поддержки.

Статус многодетного отца заявитель приобрел только в 2015 году — после рождения третьего ребенка. Поскольку уполномоченные органы никогда ранее не принимали решений о предоставлении ему земли именно по этой льготе, отказ в постановке на учет признан неправомерным. Право многодетной семьи на получение участка полностью восстановлено.