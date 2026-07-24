В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

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Все экстренные, дорожные и коммунальные службы Новороссийска переведены на усиленный режим работы в преддверии сильных ливней с градом и шквалистым ветром. Режим повышенной готовности вводится на трое суток — с 17:00 пятницы, 24 июля, до 17:00 понедельника, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Постановление № 4142 о введении муниципального уровня реагирования подписано в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом. В этот период на территории города и прилегающих населенных пунктов ожидаются грозы, крупный град, обильные осадки и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

В рамках особого режима мобилизованы силы городской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Спасатели, сотрудники ГО и ЧС, операторы единой дежурно-диспетчерской службы, пожарные, полицейские, ресурсоснабжающие организации, врачи городской больницы №1 и специалисты районных администраций готовы оперативно реагировать на обращения граждан и ликвидировать последствия возможных подтоплений и аварий.