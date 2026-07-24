Краснодарский университет МВД выпустил почти 400 новых офицеров полиции

Лейтенантами полиции стали 395 выпускников университета МВД в Краснодаре. Фото: губернатор Вениамин Кондратьев

В Краснодаре состоялся выпуск Краснодарского университета МВД России. Дипломы получили 395 лейтенантов полиции из 37 регионов страны.

В торжественной церемонии приняли участие мэр Краснодара Евгений Наумов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

За время обучения выпускники прошли профессиональную подготовку, изучили профильные дисциплины, а также получили навыки физической и служебной подготовки.

Особые достижения отметили у нескольких молодых офицеров. Лейтенант полиции Юрий Назаров из Луганской Народной Республики получил памятную золотую медаль МВД России. Еще 30 выпускников окончили университет с отличием.

После завершения учебы молодые специалисты отправятся на службу в подразделения МВД России, где будут заниматься обеспечением безопасности граждан и охраной правопорядка.