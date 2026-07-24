Нутрициолог объяснила, опасно ли пальмовое масло для здоровья

Эксперт из Краснодара рассказала, почему пальмовое масло вызывает споры Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Пальмовое масло много лет остается одним из самых спорных ингредиентов в продуктах питания. Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что его репутация связана прежде всего с высоким содержанием насыщенных жиров.

По словам специалиста, при чрезмерном употреблении продуктов с большим количеством насыщенных жиров может повышаться уровень «плохого» холестерина, что увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эксперты обращают внимание на возможное образование глицидиловых эфиров при переработке масла. Однако современные технологии позволяют значительно снизить их содержание в готовом продукте. Сообщает телеканал «Краснодар».

При этом полностью считать пальмовое масло вредным нельзя. Нерафинированный продукт содержит витамин Е и каротиноиды, а благодаря устойчивости к высоким температурам широко применяется в пищевой промышленности. По словам нутрициолога, важнее не само наличие масла в составе, а количество и качество продукта.