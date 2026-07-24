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НовостиОбщество24 июля 2026 13:27

Нутрициолог объяснила, опасно ли пальмовое масло для здоровья

Эксперт из Краснодара рассказала, почему пальмовое масло вызывает споры
Гарик АРОЯН
Эксперт из Краснодара рассказала, почему пальмовое масло вызывает споры

Эксперт из Краснодара рассказала, почему пальмовое масло вызывает споры

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Пальмовое масло много лет остается одним из самых спорных ингредиентов в продуктах питания. Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что его репутация связана прежде всего с высоким содержанием насыщенных жиров.

По словам специалиста, при чрезмерном употреблении продуктов с большим количеством насыщенных жиров может повышаться уровень «плохого» холестерина, что увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эксперты обращают внимание на возможное образование глицидиловых эфиров при переработке масла. Однако современные технологии позволяют значительно снизить их содержание в готовом продукте. Сообщает телеканал «Краснодар».

При этом полностью считать пальмовое масло вредным нельзя. Нерафинированный продукт содержит витамин Е и каротиноиды, а благодаря устойчивости к высоким температурам широко применяется в пищевой промышленности. По словам нутрициолога, важнее не само наличие масла в составе, а количество и качество продукта.