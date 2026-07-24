Новороссийск и Славянский район стали лидерами по развитию конкуренции на Кубани

Названы муниципалитеты Кубани с лучшими показателями по развитию конкуренции Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

Новороссийск и Славянский район вошли в число лидеров Краснодарского края по развитию конкуренции. Итоги ежегодной оценки работы органов власти и муниципалитетов представило министерство экономики региона.

Среди городских округов первое место занял Новороссийск, а среди муниципальных районов лидером стал Славянский район. В категории органов исполнительной власти края лучший результат показало министерство труда и социального развития.

При составлении рейтинга специалисты оценивали эффективность закупок, развитие инноваций и внедрение практик, рекомендованных Федеральной антимонопольной службой.

В рамках национального проекта по развитию конкуренции в Краснодарском крае утвержден план из 53 мероприятий до 2030 года. Впервые в него включили направления, связанные с цифровизацией и использованием платформенных решений.

С 2026 года планируется внедрить новую систему оценки исполнения этих мероприятий. Она позволит более детально отслеживать результаты работы органов власти и муниципалитетов в сфере развития конкурентной среды.