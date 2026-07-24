Почти 72 тысячи долларов нашли у пассажира из Стамбула в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи пресекли незаконный ввоз валюты на десятки тысяч долларов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Сочи таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной суммы наличных. Пассажир прибыл рейсом из Стамбула и прошел через «зеленый» коридор без подачи декларации.

Во время устного опроса мужчина сообщил о наличии крупной суммы долларов. При досмотре ручной клади сотрудники таможни обнаружили более 71,9 тысячи долларов США, а также 35 саудовских риалов и 20 дирхамов ОАЭ.

По закону без письменного декларирования можно ввозить наличные на сумму не более 10 тысяч долларов в эквиваленте. В данном случае установленный лимит был значительно превышен.

В отношении пассажира заведено уголовное дело о контрабанде наличных . Ему может грозить штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денег либо другие виды наказания, предусмотренные законом.