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НовостиОбщество24 июля 2026 13:49

Почти 72 тысячи долларов нашли у пассажира из Стамбула в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи пресекли незаконный ввоз валюты на десятки тысяч долларов
Гарик АРОЯН
В аэропорту Сочи пресекли незаконный ввоз валюты на десятки тысяч долларов

В аэропорту Сочи пресекли незаконный ввоз валюты на десятки тысяч долларов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Сочи таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной суммы наличных. Пассажир прибыл рейсом из Стамбула и прошел через «зеленый» коридор без подачи декларации.

Во время устного опроса мужчина сообщил о наличии крупной суммы долларов. При досмотре ручной клади сотрудники таможни обнаружили более 71,9 тысячи долларов США, а также 35 саудовских риалов и 20 дирхамов ОАЭ.

По закону без письменного декларирования можно ввозить наличные на сумму не более 10 тысяч долларов в эквиваленте. В данном случае установленный лимит был значительно превышен.

В отношении пассажира заведено уголовное дело о контрабанде наличных . Ему может грозить штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денег либо другие виды наказания, предусмотренные законом.