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НовостиОбщество24 июля 2026 13:46

Садовод рассказал, как вырастить грецкий орех в Подмосковье

Дачникам рассказали, почему грецкий орех из Крыма не растет в Подмосковье
Гарик АРОЯН
Дачникам рассказали, почему грецкий орех из Крыма не растет в Подмосковье

Дачникам рассказали, почему грецкий орех из Крыма не растет в Подмосковье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вырастить грецкий орех на дачном участке в Московской области возможно, но для этого нужно выбирать специальные морозостойкие сорта. Об этом рассказал председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.

По словам специалиста, южные разновидности, в том числе привезенные из Крыма, плохо подходят для средней полосы - они не выдерживают зимних морозов.

Для холодного климата были выведены так называемые «северные» сорта. Их получили на основе высокогорного грецкого ореха, найденного в Таджикистане. Одним из удачных вариантов эксперт назвал сорт «Юрий Гагарин».

- Он невысокий и достаточно плодовитый, - рассказал Андрей Туманов NEWS.ru.

Также садовод напомнил о сорте «Идеал», который хорошо адаптируется к прохладным условиям и подходит для выращивания в регионах с холодными зимами.