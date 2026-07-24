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НовостиОбщество24 июля 2026 13:58

Дорогу Лабинск - Мостовской - Карачаево-Черкесия отремонтируют в 2026 году

В горах Кубани ремонтируют одну из ключевых дорог региона
Гарик АРОЯН
В горах Кубани ремонтируют одну из ключевых дорог региона. Фото: пресс-служба администрации Кубани

В горах Кубани ремонтируют одну из ключевых дорог региона. Фото: пресс-служба администрации Кубани

В Краснодарском крае продолжается обновление дороги Лабинск - Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики. Работы проводят сразу на двух участках трассы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Дорога входит в опорную сеть автомобильных маршрутов региона. После завершения ремонта специалисты рассчитывают повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов Лабинского и Мостовского районов.

- Данная трасса входит в опорную сеть дорог Краснодарского края. Ее ремонт повысит безопасность дорожного движения и улучшит транспортную доступность населенных пунктов Лабинского и Мостовского районов, - сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко.

После окончания работ в октябре 2026 года обновленная трасса станет более комфортной для жителей районов и участников движения.