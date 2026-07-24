Не только яблоки: садовод рассказала, какие экзотические культуры можно вырастить в Подмосковье

Дачникам рассказали, что можно вырастить под Москвой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Московской области могут выращивать на своих участках не только традиционные культуры, но и некоторые южные растения. Среди них - морозостойкая черешня, виноград, отдельные сорта абрикоса и инжира.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова отметила, что главное - выбирать сорта, адаптированные к климату средней полосы.

Для начинающих садоводов она рекомендовала черешню сортов «Тютчевка», «Овстуженка», «Ревна» и «Юлия». По словам специалиста, некоторые разновидности способны выдерживать морозы до −40 градусов.

В Подмосковье также можно выращивать десертные сорта винограда. Среди подходящих вариантов эксперт назвала «Пестрый», «Рэмбо», «Юпитер» и «Агат Донской».

Абрикосы приживаются преимущественно в южной части Московской области. Для выращивания подходят сорта «Водолей» и «Лель». Их рекомендуют высаживать на открытых и хорошо освещенных участках. Сообщает NEWS.ru.

Кроме того, дачники могут попробовать вырастить инжир. Например, сорт «Далматика» можно посадить в открытый грунт с обязательным укрытием на зиму или выращивать в горшке, убирая растение в помещение при холодах.