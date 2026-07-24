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НовостиОбщество24 июля 2026 14:24

Юрист рассказал, какие товары маркетплейсы будут проверять перед продажей

Карточки товаров на маркетплейсах будут проходить обязательную проверку до публикации
Гарик АРОЯН
Карточки товаров на маркетплейсах будут проходить обязательную проверку до публикации

Карточки товаров на маркетплейсах будут проходить обязательную проверку до публикации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 октября 2026 года новые карточки товаров на маркетплейсах будут проходить предварительную проверку до появления на площадке. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

Проверка будет касаться прежде всего товаров, которые требуют особого контроля: лекарств, медицинских изделий, биологически активных добавок, пестицидов, агрохимикатов, а также продукции с обязательной регистрацией, сертификацией и маркировкой.

По словам юриста, операторы маркетплейсов будут сверять данные продавцов с 12 государственными информационными системами и реестрами. На проверку отводится до трех рабочих дней после предоставления полного комплекта документов. Сообщает NEWS.ru.

Кроме того, для поддержания актуальности информации повторная проверка сведений будет проводиться не реже одного раза в 10 рабочих дней.

С 1 марта 2027 года отдельные изменения коснутся товарных знаков. Правообладатели смогут подтвердить свои права через государственный реестр, а покупатели будут видеть отметку о подлинности товара прямо в карточке.

Дмитрий Хрулев отметил, что продавцам стоит заранее подготовить регистрационные документы, сертификаты соответствия, декларации и сведения о маркировке. Это позволит избежать задержек при размещении товаров на площадках.