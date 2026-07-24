Юрист рассказал, какие товары маркетплейсы будут проверять перед продажей

Карточки товаров на маркетплейсах будут проходить обязательную проверку до публикации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 октября 2026 года новые карточки товаров на маркетплейсах будут проходить предварительную проверку до появления на площадке. Об этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

Проверка будет касаться прежде всего товаров, которые требуют особого контроля: лекарств, медицинских изделий, биологически активных добавок, пестицидов, агрохимикатов, а также продукции с обязательной регистрацией, сертификацией и маркировкой.

По словам юриста, операторы маркетплейсов будут сверять данные продавцов с 12 государственными информационными системами и реестрами. На проверку отводится до трех рабочих дней после предоставления полного комплекта документов. Сообщает NEWS.ru.

Кроме того, для поддержания актуальности информации повторная проверка сведений будет проводиться не реже одного раза в 10 рабочих дней.

С 1 марта 2027 года отдельные изменения коснутся товарных знаков. Правообладатели смогут подтвердить свои права через государственный реестр, а покупатели будут видеть отметку о подлинности товара прямо в карточке.

Дмитрий Хрулев отметил, что продавцам стоит заранее подготовить регистрационные документы, сертификаты соответствия, декларации и сведения о маркировке. Это позволит избежать задержек при размещении товаров на площадках.