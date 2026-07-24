Врач рассказала, кто чаще всего рискует заразиться фтириазом

фтириазом можно заразиться через постельное белье в хостелах и отелях Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заразиться фтириазом можно не только при половом контакте, но и через личные вещи, постельное белье и полотенца, рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам специалиста, чаще всего лобковые вши передаются при тесном контакте «кожа к коже», однако в группе риска также находятся путешественники и люди, которые пользуются чужими вещами в хостелах и отелях.

- Постельное белье, полотенца, одежда - если на них остались взрослые вши или личинки, заражение возможно, - рассказала NEWS.ru врач.

При этом риск заразиться в бассейнах и банях невысокий: в хлорированной воде паразиты быстро погибают. Однако опасность может сохраняться при использовании общих полотенец и лежаков.

Фтириаз может встречаться и у детей при тесном бытовом контакте со взрослыми. У них заболевание чаще проявляется в области ресниц и бровей.

Врач добавила, что сами лобковые вши не являются переносчиками инфекций, однако при выявлении заболевания специалисты рекомендуют пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем.