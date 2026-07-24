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НовостиОбщество24 июля 2026 17:41

Подведены итоги социального проекта поддержки малого бизнеса

Актриса Марина Федункив на себе проверила нагрузку владельцев малого бизнеса
Наталья ВЕСНИНА
Подведены итоги социального проекта поддержки малого бизнеса

Подведены итоги социального проекта поддержки малого бизнеса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершился социальный проект поддержки малого бизнеса «Звезда вам в помощь». Его участниками стали предприниматели, которым ежедневно приходится совмещать сразу несколько ролей. В рамках проекта к двум предпринимателям из Красногорска и Тимашевска приехала актриса Марина Федункив, которая помогала им справиться с рабочей нагрузкой.

Кампания была запущена платформой Авито Работа, чтобы поддержать локальные компании, привлечь внимание к реальным трудностям малого бизнеса и показать, что поиск сотрудников не должен становиться барьером для развития дела.

Главными героями проекта стали два победителя из разных регионов России — студия маникюра из Красногорска и кулинария из Тимашевска Краснодарского края.

В студии CHOOSE ME и кулинарии «Гастрономика» владельцы работали сразу за несколько сотрудников. Эти истории были использованы в видео, чтобы показать, как грамотный подбор персонала позволяет освободить время для развития своего дела.

- Когда работаешь в небольшом бизнесе, часто берешь на себя сразу все роли. В такие моменты особенно важно понимать, что есть поддержка и инструменты, которые реально помогают справляться с нагрузкой, — отметила Ирина Бокова, владелица студии из Красногорска.

Марина Федункив не просто стала лицом кампании, а на один день присоединилась к работе победителей, чтобы на собственном опыте показать, с какими задачами ежедневно сталкиваются владельцы небольших компаний.

- Вести свой бизнес — это постоянный баланс: ты одновременно директор, продавец и менеджер. Именно поэтому мне было важно увидеть, с какими задачами сталкиваются предприниматели и помочь. Важно, чтобы такие инициативы не оставались единичными — поддержка малого бизнеса нужна постоянно: она дает предпринимателям уверенность, ресурсы и возможность расти. Рада была помочь и надеюсь, что эти истории вдохновят других, — прокомментировала актриса.

Отмечается, что конкурс стал не просто частью рекламной кампании, но и дополнительным инструментом поддержки локального предпринимательства. Участники получили возможность рассказать о своем бизнесе широкой аудитории, а сам проект привлек внимание к проблеме кадрового дефицита в малом бизнесе и показал, насколько критичной для устойчивой работы компании может быть скорость найма.

- Малый бизнес часто работает в режиме, когда собственник одновременно выполняет сразу несколько функций — от администратора до продавца или менеджера. Вместе с Мариной Федункив мы решили показать реальные истории таких предпринимателей и напомнить, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени, — рассказала Елена Котусова, CMO Авито Работы.