Подведены итоги социального проекта поддержки малого бизнеса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершился социальный проект поддержки малого бизнеса «Звезда вам в помощь». Его участниками стали предприниматели, которым ежедневно приходится совмещать сразу несколько ролей. В рамках проекта к двум предпринимателям из Красногорска и Тимашевска приехала актриса Марина Федункив, которая помогала им справиться с рабочей нагрузкой.

Кампания была запущена платформой Авито Работа, чтобы поддержать локальные компании, привлечь внимание к реальным трудностям малого бизнеса и показать, что поиск сотрудников не должен становиться барьером для развития дела.

Главными героями проекта стали два победителя из разных регионов России — студия маникюра из Красногорска и кулинария из Тимашевска Краснодарского края.

В студии CHOOSE ME и кулинарии «Гастрономика» владельцы работали сразу за несколько сотрудников. Эти истории были использованы в видео, чтобы показать, как грамотный подбор персонала позволяет освободить время для развития своего дела.

- Когда работаешь в небольшом бизнесе, часто берешь на себя сразу все роли. В такие моменты особенно важно понимать, что есть поддержка и инструменты, которые реально помогают справляться с нагрузкой, — отметила Ирина Бокова, владелица студии из Красногорска.

Марина Федункив не просто стала лицом кампании, а на один день присоединилась к работе победителей, чтобы на собственном опыте показать, с какими задачами ежедневно сталкиваются владельцы небольших компаний.

- Вести свой бизнес — это постоянный баланс: ты одновременно директор, продавец и менеджер. Именно поэтому мне было важно увидеть, с какими задачами сталкиваются предприниматели и помочь. Важно, чтобы такие инициативы не оставались единичными — поддержка малого бизнеса нужна постоянно: она дает предпринимателям уверенность, ресурсы и возможность расти. Рада была помочь и надеюсь, что эти истории вдохновят других, — прокомментировала актриса.

Отмечается, что конкурс стал не просто частью рекламной кампании, но и дополнительным инструментом поддержки локального предпринимательства. Участники получили возможность рассказать о своем бизнесе широкой аудитории, а сам проект привлек внимание к проблеме кадрового дефицита в малом бизнесе и показал, насколько критичной для устойчивой работы компании может быть скорость найма.

- Малый бизнес часто работает в режиме, когда собственник одновременно выполняет сразу несколько функций — от администратора до продавца или менеджера. Вместе с Мариной Федункив мы решили показать реальные истории таких предпринимателей и напомнить, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени, — рассказала Елена Котусова, CMO Авито Работы.