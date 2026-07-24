В Новороссийске спасатели вернули владельцу потерявшегося козла Оскара

В Цемдолине Новороссийска завершилась необычная операция по поимке козла, который с самого утра наводил страх на местных жителей. Животное по кличке Оскар благополучно поймали сотрудники службы спасения. К радости очевидцев козлик оказался весьма миролюбивым.

Как рассказал глава Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров, испуганный и, судя по всему, заблудившийся Оскар не проявлял агрессии. Он спокойно позволил спасателям себя перехватить, демонстрируя покладистый нрав, который никак не вязался с его утренними «подвигами».

Вскоре после поимки специалисты оперативно нашли владельца животного. Оскара вернули домой, чем вызвали искреннее облегчение хозяина.

«Этот случай в очередной раз напоминает о важности ответственного отношения к домашним питомцам. Даже такие, казалось бы, мелкие происшествия могут вызвать беспокойство у горожан, а своевременный уход и контроль за животными помогают избежать подобных инцидентов», – отметил Одеров.

История с Оскаром — лишнее подтверждение того, что за каждым, даже самым своенравным существом, стоит свой характер, требующий заботы и внимания.