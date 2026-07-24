Кондратьев рассказал о ситуации с преступностью на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в расширенном заседании коллегии регионального управления МВД, которое провел начальник кубанской полиции Олег Агарков. Глава региона отметил положительную динамику: во всех муниципалитетах края зафиксировано снижение уровня преступности на 26%.

«Обеспечение правопорядка — это фундамент для развития экономики и высокого качества жизни населения. Безопасность важна не только для местных жителей, но и для миллионов туристов», – сообщил Вениамин Кондратьев.

По данным губернатора, в текущем сезоне Краснодарский край уже принял 7,3 млн отдыхающих, что способствует росту доверия к региону со стороны как гостей, так и представителей бизнеса.

Стабильная обстановка также способствует инвестиционной привлекательности Кубани. В прошлом году объем вложений в экономику края превысил 1 трлн рублей, что удерживает регион в числе лидеров страны по деловой активности.

Вениамин Кондратьев поблагодарил сотрудников полиции за службу, подчеркнув, что приоритетной задачей остается сохранение стабильности и благополучия Краснодарского края.