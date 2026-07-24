На Кубани наградили лучших специалистов сферы торговли

Награждение лучших работников потребительской сферы края. Фото: max.ru/admkrai Фото: другой источник..

В Краснодаре состоялась коллегия департамента потребительской сферы Краснодарского края, приуроченная ко Дню работника торговли России. В ходе встречи подвели промежуточные итоги развития отрасли и отметили достижения лучших профессионалов.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Александр Руппель, руководитель департамента Роман Куринный, представители Роспотребнадзора, Законодательного Собрания края, муниципальных образований, а также руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Как сообщил Александр Руппель, сегодня в потребительской сфере региона реализуется 88 инвестиционных проектов общей стоимостью 65 млрд рублей. С начала 2026 года в крае введено в эксплуатацию четыре новых объекта с объемом вложений 4,3 млрд рублей, что позволило создать более тысячи рабочих мест.

По словам заместителя губернатора, отрасль демонстрирует уверенный рост, несмотря на внешние вызовы. По итогам 2025 года оборот предприятий потребительской сферы достиг 6,8 трлн рублей, что вдвое превышает показатели 2020 года.

Кроме того, за прошлый год сектор обеспечил бюджет края налоговыми поступлениями в размере 102,7 млрд рублей. За пять лет этот показатель вырос в 2,3 раза, благодаря чему сфера удерживает лидерство по объему отчислений среди всех отраслей экономики региона.

В рамках торжественной части лучших работников отрасли наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени получил начальник отдела контроля антитеррористической защищенности торговых объектов департамента потребительской сферы Игорь Монин. Почетное звание «Заслуженный работник торговли Краснодарского края» было присвоено Елене Львовой, начальнику отдела потребительской сферы и защиты прав потребителей администрации Абинского района.