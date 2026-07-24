В Краснодаре активирована система оповещения о БПЛА

Оперативный штаб предупредил об атаках дронов на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, в 18:30 в Краснодаре сработала система оповещения населения. По сообщению властей, в кубанской столице введен режим «Беспилотная опасность» — оперативный штаб подтвердил, что в городе отражают атаку БПЛА.

«При получении сигнала об опасности жителям рекомендуется оставаться дома, желательно в помещениях без окон. Если вы находитесь на улице, немедленно укройтесь в капитальном строении: цокольном этаже, на подземной парковке или в переходе», — подчеркнули в оперативных службах.

Жители пригородов Краснодара также сообщают о движущихся в небе целях. Режим угрозы атаки беспилотников объявлен и в ряде других муниципалитетов: Белореченском, Кавказском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Успенском, Гулькевичском, Тбилисском, Белоглинском, Апшеронском районах, а также в Армавире и Сочи.