В Госдуме оценили снижение ключевой ставки ЦБ до 14%

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Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 14,25% до 14%. Это десятое снижение подряд. В Госдуме оценки решения регулятора разделились, пишет RTVI.

Первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев назвал снижение «позитивным сигналом», отметив, что продолжается цикл снижения, начавшийся летом 2025 года. Однако, по его словам, влияние некоторых факторов на инфляцию ещё предстоит оценить — в частности, растущий дефицит бюджета, который по итогам первого полугодия превысил плановые показатели в полтора раза и составил более 5,5 трлн рублей.

Глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, напротив, назвал шаг недостаточным. Снижение на 0,25% он назвал «смешным» и отметил, что ставку следовало бы снизить до 12%, а в идеале — до 10%. По его словам, из-за дорогих денег бизнес не будет брать кредиты, инвестиции и вложения в основные средства не начнутся, что ведёт к стагнации экономики.