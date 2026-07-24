В Сочи полицейские изъяли 800 литров контрафактного алкоголя

Сочинская полиция раскрыла подпольный алкогольный бизнес Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную торговлю спиртным в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в Сочинском ЛУ МВД России на транспорте.

Как установили правоохранители, 41-летний предприниматель из Красноярского края организовал точку продаж, не имея на то никаких разрешительных документов. В ходе проверки полицейские изъяли около 800 литров нелегальной продукции.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Материалы дела будут направлены в Адлерский районный суд. Предпринимателю грозит штраф и конфискация всего изъятого алкоголя.