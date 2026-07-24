В Краснодарском крае наградили передовиков многофункциональных центров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае в преддверии профессионального праздника чествовали лучших специалистов многофункциональных центров. О награждении отличившихся сотрудников сообщил пресс-служба администрации региона.

По словам руководителя департамента информатизации и связи края Станислава Завального, за первое полугодие 2026 года в региональные филиалы МФЦ обратились 3,2 миллиона человек. Такая высокая активность подтверждает доверие жителей к системе предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Благодарю вас за труд, терпение и искреннюю заботу о людях. Сегодня особенно важна ваша поддержка участников СВО и их семей», — подчеркнул Станислав Завальный.

На текущий момент в МФЦ Краснодарского края доступно около 100 мер поддержки для участников специальной военной операции и их близких. Благодаря механизму комплексного запроса жители могут оформить сразу несколько услуг по принципу «одного окна». Кроме того, сотрудники ведут прием в филиалах фонда «Защитники Отечества» в Краснодаре и Анапе: за первое полугодие ими было обработано 850 пакетов документов.

Директор МФЦ Краснодарского края Виталий Затона отметил, что сегодня сеть «Мои Документы» объединяет 62 офиса и 285 территориально обособленных подразделений, предоставляющих более 10 тысяч различных услуг.

Параллельно в центрах активно развиваются цифровые сервисы. В офисах работают секторы пользовательского сопровождения, помогающие гражданам самостоятельно осваивать электронные услуги, а с помощью чат-бота можно узнать график работы, записаться на прием или проверить готовность документов.