В Краснодаре продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников

Власти Краснодара оценивают ущерб от ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикубанском и Карасунском округах города введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, повреждения получили 8 многоквартирных и 13 частных домов.

Для оценки ущерба работают специальные комиссии. Сотрудники администраций обходят пострадавшие дома, консультируя жителей о порядке получения разовых выплат. Мэр Евгений Наумов подчеркнул: компенсации не назначаются автоматически — для их получения необходимо подать заявление в окружную администрацию.

Спасатели уже очистили территории от обломков и мусора, затянули разбитые окна пленкой и продолжают демонтаж опасных конструкций. В одной из многоэтажек Карасунского округа управляющая компания оперативно отремонтировала крышу, чтобы предотвратить залив квартир дождем.

Двое жильцов наиболее серьезно пострадавшего дома временно размещены в пункте временного пребывания; они будут находиться там до полного восстановления их жилья.

Параллельно на территории складских помещений пожарные продолжают тушить возгорания и разбирать завалы. Евгений Наумов выразил благодарность врачам и спасателям за оперативную работу.

Власти обращаются к горожанам с просьбой соблюдать меры безопасности: не приближаться к обломкам БПЛА и не публиковать в сети видео работы ПВО — за это предусмотрена ответственность. При обнаружении фрагментов беспилотников необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Напомним, что режим ЧС в двух округах города был введен 22 июля. Администрация Краснодара совместно с правоохранительными органами окажет помощь в восстановлении документов тем, кто их утратил в результате атаки.