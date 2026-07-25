328 беспилотников сбили над Кубанью и другими регионами России за ночь

Архивное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на субботу, 25 июля, над Краснодарским краем и другими регионами страны сбили больше трех сотен дронов, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 24 июля до 8:00 25 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в Минобороны России, уточнив, что все они были самолетного типа.

Помимо сбитых дронов над Краснодарским краем (точное количество не называется), БПЛА также перехватили над Азовским морем, республиками Крым, Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, Калмыкия, Московским регионом, а также над рядом областей, среди которых Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Кировская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тульская, Ульяновская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар тушат вторые сутки, разбирают завалы: Что происходит на складе Wildberries в Краснодаре после атаки БПЛА