Где в Анапе есть бензин 25 июля 2026

Отпуск топлива в канистры не осуществляется Фото: Андрей ГРЕЧАННИК. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе сохраняется особый режим работы автозаправочных станций. По данным мэрии курорта на 9:30 25 июля, в городе функционируют 23 АЗС.

Собственники ряда станций ввели ограничения. Так, на семи АЗС топливо отпускают исключительно по топливным картам либо только для спецтранспорта. Еще на 10 станциях действуют лимиты на объем горючего, заливаемого в бак:

на шести АЗС — не более 30 литров АИ 92 и АИ 95;

на двух АЗС — до 40 литров АИ 92, АИ 95 и ДТ;

на семи АЗС — до 50 литров АИ 95 и ДТ.

Во всех автозаправочных пунктах города запрещен отпуск топлива в канистры и любые другие емкости.

Текущая доступность марок топлива:

АИ 92 — есть на 21 АЗС;

АИ 95 — представлен на 21 станции;

ДТ — доступен на 20 АЗС;

АИ 100 — временно отсутствует на всех заправках.

Власти напоминают, что приведенная информация может меняться в течение дня. Жителей и гостей Анапы просят не закупать топливо впрок: это позволит избежать ажиотажа и сократить очереди.